Venez défiler à vélo le 18 juin !

Vous avez certainement entendu parler de «VENDÔME A VELO 2022», la grande fête du vélo organisée par l’USV UA à Vendôme, le week-end des 18 et 19 juin !

Vous a-t-on dit que grands et petits, en famille, entre amis ou même entre collègues, vous êtes tous invités à défiler dans Vendôme avec le vélo de votre choix, le samedi soir à partir de 18h ? Car plus de 2000 personnes sont attendues pour participer gratuitement à ce défilé populaire à vélo et sans moteur.

D’ailleurs, si vous apercevez «Bonôme vélo», le mystérieux bonhomme rouge qui sillonne le territoire vendômois à bicyclette, n’hésitez pas à lui poser des questions. Il vous expliquera que les plus enjoués pourront enfiler à leur guise un déguisement de circonstance. Il vous dira également que deux concours récompenseront les participants qui arboreront le plus beau casque et le vélo le plus déjanté.

Surtout ne manquez pas de venir défiler ! «Bonôme vélo» est très généreux et prévoit comme premiers lots un vélo et une croisière pour deux personnes d’une journée avec nuitée en Méditerranée à bord du catamaran ESC Yacht Charter, à destination de Porquerolles !

Le Petit Vendômois