«Villiers Tout Terrain» (VTT), association vendômoise de vététistes, roule pour La Ligue Contre le Cancer pour la deuxième année dans l’organisation de la Villiersoise, une course et une randonnée en mars.

La trentaine de membres de l’association VTT roule ensemble, quelque soit le niveau, le mercredi soir et le dimanche matin, pour plus de convivialité. VTT propose également des sorties tout le long de l’année pour ses adhérents, des sorties compétitions mais également des événements familiaux. L’association entame sa 4e année d’existence et son président, Julien Ortet, avait convié, pour son assemblée générale en janvier, le président Dr Patrick Friocourt de la Ligue Contre le Cancer de Loir-et-Cher pour lui présenter le prochain événement du 22 mars. En effet, la 2e édition de la Villiersoise se met en place, une journée cycliste et randonnée dont 2€ lors de l’inscription seront reversés directement à la lutte contre le cancer. «Des parcours très intéressants pour les randonneurs et les rouleurs car nous passons dans le village pour rejoindre la colline surplombant la vallée du Loir avec une vue splendide» s’enthousiasmait le président Julien Ortet. Une manifestation organisée également cette année avec de nombreux sponsors comme la boulangerie de Villiers ou l’Indicateur Vendômois et des partenaires, comme l’Agglomération Territoires Vendômois ou la mairie de Villiers. Le syndicat Valdem sera également partenaire cette année avec des gobelets en plastique recyclables.

En fin d’AG, la parole fut donnée au Dr Patrick Friocourt «Nous récoltons de l’argent grâce notamment à votre action mais ces manifestations sont également l’occasion de transmettre une information sur le dépistage, très important pour la lutte» concluait-il. Dons et prévention font toujours bon ménage quand il s’agit de lutter contre ce fléau. L’association au grand cœur l’a bien compris.

Rens. et Contact : 06 28 43 37 49 / villierstoutterrain@gmail.com

Dimanche 22 mars / Plan d’eau de Villiers/Loir /

2e Edition La Villiersoise / Randonnée et parcours VTT

Alexandre Fleury