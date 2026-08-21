Histoires locales

L’entrevue de Montoire  racontée aux enfants

Séverine Fraisse, historienne locale, nous avait livré en 2022, un livre détaillé sur cette poignée de main unique entre Pétain et Hitler à Montoire en octobre 1940. Cette histoire, complexe, l’auteure en a fait un livre pour les enfants afin qu’ils connaissent eux-aussi ce fait peu glorieux.

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L’entrevue de Montoire  racontée aux enfants

L’entrevue de Montoire  racontée aux enfantsCe qui me semble compliqué, c’est la littérature jeunesse et peut-être même celle qui se dirige particulièrement vers l’Histoire. Car ces faits historiques tragiques qui sont sans appel et qui ont réellement eu lieu, les expliquer aux enfants, dans un langage non pas enfantin ni simpliste mais au niveau de leur compréhension est un exercice qui se révèle difficile. Ce défi, Séverine Fraisse l’a relevé. Connaissant parfaitement cette fameuse poignée de main honteuse, les faits, avant, pendant, après, elle explique dans cet ouvrage à la couverture cartonnée cette même histoire pour les enfants car ancienne conférencière à la Gare historique de Montoire, elle a longtemps été confrontée à ce public.

« On retrouve un peu plus d’illustrations en essayant de respecter un thème, une illustration comme un livre d’histoire que l’on lit à ses enfants. Sur la gauche, l’écriture, sur la droite le dessin ». Séverine Fraisse a détaillé de façon sommaire les grands personnages de cette époque trouble, Pétain, Hitler, Laval. Des images créées grâce à l’Intelligence Artificielle et retravaillées par l’auteure. Car l’objectif était bien d’avoir l’ambiance de ce début de seconde Guerre Mondiale, savoir que Pétain et de Gaulle ne jouaient pas dans le même camp. « Ma fille même si elle est jeune, m’a beaucoup aidée dans le choix des visuels pour qu’elle me donne son avis. Elle aime l’Histoire. D’ailleurs quand j’ai écrit la première version pour les adultes, j’avais déjà dans l’idée cette version pour les enfants » conclut Séverine Fraisse.

« Raconte-moi l’histoire de…L’entrevue de Montoire » de Séverinne Fraisse auto édition  en vente partout car référencé dans les catalogues des libraires.  En vente direct sur : severine-fraisse.sumupstore.com  ou à la Boutique au Cœur de Trôo et à la Gare de Trôo
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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