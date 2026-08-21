L’entrevue de Montoire  racontée aux enfants

Ce qui me semble compliqué, c’est la littérature jeunesse et peut-être même celle qui se dirige particulièrement vers l’Histoire. Car ces faits historiques tragiques qui sont sans appel et qui ont réellement eu lieu, les expliquer aux enfants, dans un langage non pas enfantin ni simpliste mais au niveau de leur compréhension est un exercice qui se révèle difficile. Ce défi, Séverine Fraisse l’a relevé. Connaissant parfaitement cette fameuse poignée de main honteuse, les faits, avant, pendant, après, elle explique dans cet ouvrage à la couverture cartonnée cette même histoire pour les enfants car ancienne conférencière à la Gare historique de Montoire, elle a longtemps été confrontée à ce public.

« On retrouve un peu plus d’illustrations en essayant de respecter un thème, une illustration comme un livre d’histoire que l’on lit à ses enfants. Sur la gauche, l’écriture, sur la droite le dessin ». Séverine Fraisse a détaillé de façon sommaire les grands personnages de cette époque trouble, Pétain, Hitler, Laval. Des images créées grâce à l’Intelligence Artificielle et retravaillées par l’auteure. Car l’objectif était bien d’avoir l’ambiance de ce début de seconde Guerre Mondiale, savoir que Pétain et de Gaulle ne jouaient pas dans le même camp. « Ma fille même si elle est jeune, m’a beaucoup aidée dans le choix des visuels pour qu’elle me donne son avis. Elle aime l’Histoire. D’ailleurs quand j’ai écrit la première version pour les adultes, j’avais déjà dans l’idée cette version pour les enfants » conclut Séverine Fraisse.