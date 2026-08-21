Paco Gomez est un photographe espagnol. En 2003, il découvre dans une rue de Madrid une montagne de photographies jetées sur le trottoir. Des photos de famille côtoient des clichés très étranges, farfelus ou absurdes, comme celle d’un homme debout, en slip dans une cuisine, les bras en croix. Trois visages reviennent fréquemment. Qui sont-ils ? Pourquoi ces photographies se sont-elles retrouvées à la poubelle ? Paco Gomez mène l’enquête, et parvient de fil en aiguille, au gré des rencontres, des coïncidences et d’une bonne dose d’obsession, à éclaircir le mystère de l’excentrique famille Modlin, des américains venus s’installer en Espagne dans les années 70. Nous suivons ses années d’enquête sur Margaret Marley Modlin, peintre inspirée par le surréalisme, son mari dévoué Elmer Modlin, acteur de seconde zone, et leur fils Nelson, charismatique jeune homme aux allures de dieu grec, tous trois décédés au moment où Paco Gomez découvre leur identité. Cette histoire vraie incroyable, mêlant reportage photographique, journal d’investigation et biographie, est passionnante. La destinée romanesque et tragique de ces illustres inconnus, ce couple qui aura cherché la notoriété et la reconnaissance sans jamais y accéder, est captivante. Paco Gomez, touché par leur singulière existence, les sort brillamment de l’oubli.

L’incroyable famille Modlin, de Paco Gomez, paru aux éditions Les Corps Conducteurs en 2026, 22€.