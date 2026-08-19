Lutter contre l’exclusion depuis 1992

La Régie de Quartier voit le nombre de ses adhérents augmenter, avec 35 % de plus gagnés l’année dernière. «Cela s’explique principalement par nos nouveaux ateliers qui se sont développés, avec davantage de services également», précisait Charles Lavarenne, directeur de la structure. Celle-ci développe des activités économiques et sociales autour de quatre axes : l’amélioration des services aux habitants, le renforcement du lien social, l’implication citoyenne et la création d’emplois ainsi que de parcours d’insertion.

Pour ce dernier axe, la dynamique partenariale vise à développer, avec des salariés sous contrat, des chantiers d’insertion, avec toujours en tête un bénéfice à la fois pour les personnes accompagnées et pour le territoire. En effet, que ce soit la Recyclerie, le chantier Ressourceries, le pôle Multiservices ou le service Espaces verts, tous répondent à un besoin ou à une demande bien particulière des habitants et des collectivités.

Chaque salarié en transition professionnelle bénéficie également d’un accompagnement dédié pour optimiser son retour vers l’emploi durable. « Par ailleurs, nos salariés sont formés et préparés par nos conseillers en insertion professionnelle à la recherche d’emploi, avec des aides pour les entretiens d’embauche, la création de CV et la rédaction de lettres de motivation », insiste le directeur.

La Régie développe également, en 2025, des partenariats afin de favoriser les interactions avec d’autres associations et de mettre en place des actions de lien social avec les habitants. En effet, la Régie tient par exemple le salon de thé lors du Salon littéraire en mars au Marché couvert ou coorganise la manifestation « Fêtons les possibles » avec des ateliers d’upcycling ou un stand brocante. Une dynamique qui prend de l’ampleur au fil des années, avec même un agrandissement récent à l’arrière de la Régie, rue de Courtiras.