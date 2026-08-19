Le Belem amarré à Vendôme

Il aura fallu plus de 1700 heures sur trois ans à Didier Petit-Jean pour réaliser la maquette du Belem, navire école, classé Monument Historique en 1984 et qui a pour principal sponsor, la banque La Caisse d’Epargne. Le Belem est une histoire à trois amis, Alain Carbuccia, le donateur de cette maquette en pièces détachées par l’intermédiaire de René Bruneau et son concepteur Didier Petit-Jean, grand amateur de maquette de bateaux. Ce dernier, déménageant d’une maison à un appartement, a dû se séparer du Belem et c’est naturellement qu’il s’est tourné vers la Caisse d’Epargne de Vendôme pour en faire un don. Le majestueux navire trône dans sa vitrine dorénavant à l’accueil de l’agence principale du Faubourg Chartrain.