Musique et concerts

La Vincenzo Bellini Belcanto Académie revient !

Le rendez-vous incontournable de tous les amateurs d’Opéra, friands de grandes voix, et que le public vendômois attend fidèlement, est de retour, fin août à Vendôme, avec un programme riche et captivant !

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La Vincenzo Bellini Belcanto Académie revient !La Vincenzo Bellini Belcanto Académie, née dans le sillage du célèbre Concours Bellini à l’origine de la découverte de nombreux grands talents des scènes d’opéra mondiales parmi lesquelles l’ont peut citer la soprano Pretty YENDE, Roberta MANTEGNA et tant d’autres, reprend ses quartiers d’été à Vendôme, sa résidence / France.

Sur l’invitation du chef italien Marco GUIDARINI co-fondateur du Concours Bellini et de l’Académie, c’est cette année, deux grandes personnalités mythiques du paysage lyrique le chef d’orchestre franco-italien Roberto BENZI et la Mezzo – Soprano Viorica CORTEZ qui seront les maîtres de stage des artistes de l’Académie 2026, à qui l’on donnera «Carte Blanche» pour le Gala de clôture unique vendredi 28 août à 21 heures.

Ne tardez pas à réserver vos places pour cette soirée rare, dans un cadre magique : les jardins suspendus du Château de Vendôme, avec un programme d’airs et d’ensembles du répertoire d’opéra. En cas d’intempéries, le concert aura lieu aux Greniers de l’Abbaye.

Le prix des places est de 20€, et 10€ en tarif réduit.

Réservations :  en ligne sur : www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com/copie-de-l-academie  ou sur : www.billetweb.fr/academie-bellini-2026 ou sur place 45 mn avant le début de la représentation ou par téléphone au : 06 72 46 35 15

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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