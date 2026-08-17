Les adhérents «jouent collectif» au  Billard Club Vendômois

Depuis son arrivée dans les murs du pôle Chartrain en 2016, le club n’avait connu aucun rafraîchissement. C’est lors de l’assemblée générale, en novembre dernier, que le bureau directeur a soumis l’idée d’une rénovation des peintures murales pour l’année 2026. L’objectif était clair : rendre cet espace de jeu plus attrayant, chaleureux et convivial.

Le défi a été relevé haut la main par les membres eux-mêmes. En effet, une douzaine d’adhérents se sont spontanément portés bénévoles pour endosser la casquette de peintre, avec ce fort esprit fédérateur rappelant l’essence même de l’association : « Jouer collectif pour un sport individuel ! ». En seulement trois jours, les deux salles du club (soit 120 m2 de surface de jeu) ont été entièrement métamorphosées, repeintes et rajeunies.

Cette rénovation n’est que la première étape d’un projet de modernisation plus vaste, qui a pour objectif d’attirer un public jeune et féminin dans un cadre rénové. Le billard français se modernise à grands pas, et le Billard Club Vendômois prouve, de la plus belle des manières, qu’il est parfaitement ancré dans ce mouvement !