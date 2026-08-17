Sports

Les adhérents «jouent collectif» au  Billard Club Vendômois

Installé depuis 2016 au pôle Chartrain, le Billard Club Vendômois (BCV) s’offre une véritable cure de jouvence en cette fin de saison, avec ses locaux métamorphosés en un temps record.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
27 Temps de lecture 1 minute
Les adhérents «jouent collectif» au  Billard Club Vendômois

Depuis son arrivée dans les murs du pôle Chartrain en 2016, le club n’avait connu aucun rafraîchissement. C’est lors de l’assemblée générale, en novembre dernier, que le bureau directeur a soumis l’idée d’une rénovation des peintures murales pour l’année 2026. L’objectif était clair : rendre cet espace de jeu plus attrayant, chaleureux et convivial.

Le défi a été relevé haut la main par les membres eux-mêmes. En effet, une douzaine d’adhérents se sont spontanément portés bénévoles pour endosser la casquette de peintre, avec ce fort esprit fédérateur rappelant l’essence même de l’association : « Jouer collectif pour un sport individuel ! ». En seulement trois jours, les deux salles du club (soit 120 m2 de surface de jeu) ont été entièrement métamorphosées, repeintes et rajeunies.

Cette rénovation n’est que la première étape d’un projet de modernisation plus vaste, qui a pour objectif d’attirer un public jeune et féminin dans un cadre rénové. Le billard français se modernise à grands pas, et le Billard Club Vendômois prouve, de la plus belle des manières, qu’il est parfaitement ancré dans ce mouvement !

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
27 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

Former de nouveaux joueurs  pour l’avenir

Former de nouveaux joueurs  pour l’avenir

il y a 1 jour
City park inauguré à Meslay

City park inauguré à Meslay

il y a 2 jours
le tennis une histoire de famille featured 1

Le tennis, une histoire de famille

il y a 1 semaine
les estivales arts bien etre de bouffry

Les Estivales Arts Bien-Être de Bouffry – 2e édition les 21, 22 et 23 août 2026 !

il y a 3 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page