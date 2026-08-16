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Former de nouveaux joueurs  pour l’avenir

Carlos Pires, président de l’USV Rugby annonçait lors de sa dernière assemblée générale en avant son action dirigée dorénavant vers les bénévoles, piliers indispensables du club et soulignant l’importance du recrutement des jeunes à venir.

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Former de nouveaux joueurs  pour l’avenir

«J’ai décidé de mettre un terme à mon mandat. Ce n’est pas une décision prise à la légère, mais je pars l’esprit serein car je sais sur quel socle repose ce club » soulignait Carlos Pires dans son rapport moral. Saluant le travail de chacun dans la réussite du club, il a pu revenir notamment sur la section de rugby à 5 qu’il avait mis en place pendant les 4 ans de sa mandature. «Une section qui rencontre un véritable succès. C’est mixte et cela fait découvrir le rugby à un public féminin car c’est une discipline douce sans plaquages» insiste-t-il.

La saison 2025-2026 a vu les effectifs des licenciés augmenter avec aujourd’hui 245 membres recensés, ayant dépassé le nombre d’avant Covid. «Il y a eu un gros travail de communication, des matinées et soirées partenaires ainsi que l’utilisation importante des réseaux. Il n’y a pas de secret, quand on parle de nous, on vient nous voir» poursuit l’ancien président.

Quant à l’entente avec le club de Montoire pour des entrainements et matchs avec une équipe commune des U14, elle se poursuit avec satisfaction des 2 clubs. Quant à l’équipe 1 en Fédéral 3, elle se maintient pour une nouvelle saison, terminant 7e de son groupe après des victoires historiques contre Blois ou La Source.

Carlos Pires devient vice-président en charge des bénévoles, une mission que lui a donnée Eric Barthes, devenant à nouveau président de l’USV Rugby.

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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