Former de nouveaux joueurs  pour l’avenir

«J’ai décidé de mettre un terme à mon mandat. Ce n’est pas une décision prise à la légère, mais je pars l’esprit serein car je sais sur quel socle repose ce club » soulignait Carlos Pires dans son rapport moral. Saluant le travail de chacun dans la réussite du club, il a pu revenir notamment sur la section de rugby à 5 qu’il avait mis en place pendant les 4 ans de sa mandature. «Une section qui rencontre un véritable succès. C’est mixte et cela fait découvrir le rugby à un public féminin car c’est une discipline douce sans plaquages» insiste-t-il.

La saison 2025-2026 a vu les effectifs des licenciés augmenter avec aujourd’hui 245 membres recensés, ayant dépassé le nombre d’avant Covid. «Il y a eu un gros travail de communication, des matinées et soirées partenaires ainsi que l’utilisation importante des réseaux. Il n’y a pas de secret, quand on parle de nous, on vient nous voir» poursuit l’ancien président.

Quant à l’entente avec le club de Montoire pour des entrainements et matchs avec une équipe commune des U14, elle se poursuit avec satisfaction des 2 clubs. Quant à l’équipe 1 en Fédéral 3, elle se maintient pour une nouvelle saison, terminant 7e de son groupe après des victoires historiques contre Blois ou La Source.

Carlos Pires devient vice-président en charge des bénévoles, une mission que lui a donnée Eric Barthes, devenant à nouveau président de l’USV Rugby.