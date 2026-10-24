Associations

Daniel Millière et l’association Horizons Sahel récompensés

On ne présente plus l’association Horizons Sahel qui récolte du matériel de santé en France, les vérifie et les répertorie avant de les expédier dans des centres hospitaliers sénégalais qui en ont fait une demande. En septembre, à l’Ambassade du Sénégal à Paris, son président fondateur a été honoré.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 22 heures
32 Temps de lecture 1 minute
Daniel Millière et l’association Horizons Sahel récompensés

Daniel Millière et l’association Horizons Sahel récompensésMême s’il rencontre chaque ministre de la Santé sénégalais et est bien habitué aux différents protocoles, Daniel Millière était ému en ce 10 septembre qui sonnait un peu comme un cran au-dessus. En effet, l’ambassadeur sénégalais Baye Moctar Diop, qui avait fait le déplacement à Vendôme quand Horizons Sahel avait fêté récemment ses 20 ans, remettait cette fois-ci dans les salons de l’ambassade, au nom du président de la République sénégalaise, les insignes de Commandeur et de Chevalier de l’Ordre national du Lion, au titre étranger, à Daniel Millière.

L’association Horizons Sahel, basée à La Ville-aux-Clercs, a toujours eu un coup d’avance. Le réemploi, on en parlait moins il y a 20 ans. «  L’association a été précurseur avec cette particularité dès le départ que ce matériel expédié soit irréprochable. C’est presque être visionnaire, c’est le mot qui convient en somme. Anticiper sur ce que sera demain » souligne le président. Cette récompense obtenue de l’État sénégalais permettra, entre autres, à l’association un accord de siège, c’est-à-dire une sortie des containers du port de Dakar plus rapide de la douane vers les pôles de santé pour accélérer la distribution.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 22 heures
32 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

Emplois et formations en vue  grâce à la Régie de Quartiers

Emplois et formations en vue grâce à la Régie de Quartiers

il y a 1 jour
Une journée dédiée aux aidants...

Une journée dédiée aux aidants…

il y a 6 jours
Don à Notre Dame-de-Villethiou

Don à Notre Dame-de-Villethiou

il y a 1 semaine
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page