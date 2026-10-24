Daniel Millière et l’association Horizons Sahel récompensés

Même s’il rencontre chaque ministre de la Santé sénégalais et est bien habitué aux différents protocoles, Daniel Millière était ému en ce 10 septembre qui sonnait un peu comme un cran au-dessus. En effet, l’ambassadeur sénégalais Baye Moctar Diop, qui avait fait le déplacement à Vendôme quand Horizons Sahel avait fêté récemment ses 20 ans, remettait cette fois-ci dans les salons de l’ambassade, au nom du président de la République sénégalaise, les insignes de Commandeur et de Chevalier de l’Ordre national du Lion, au titre étranger, à Daniel Millière.

L’association Horizons Sahel, basée à La Ville-aux-Clercs, a toujours eu un coup d’avance. Le réemploi, on en parlait moins il y a 20 ans. « L’association a été précurseur avec cette particularité dès le départ que ce matériel expédié soit irréprochable. C’est presque être visionnaire, c’est le mot qui convient en somme. Anticiper sur ce que sera demain » souligne le président. Cette récompense obtenue de l’État sénégalais permettra, entre autres, à l’association un accord de siège, c’est-à-dire une sortie des containers du port de Dakar plus rapide de la douane vers les pôles de santé pour accélérer la distribution.