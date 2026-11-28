« En me lançant à domicile dans les soins du corps pour des patients maltraités par la maladie, je n’imaginais pas un tel développement», confie la Vendômoise, esthéticienne de métier qui, au fil de formations socio-esthétiques qualifiantes agréées, a ajouté les soins de bien-être à ses compétences.

Parenthèse pour retrouver l’estime de soi

Chez elle, puis dans des locaux municipaux avenue Gérard Yvon, et enfin dans ceux du CIAS avenue Clemenceau, Parenthèse est devenu un partenaire pour retrouver l’estime de soi quand le cancer ou la sclérose en plaques par exemple frappe le corps. «Nous ne sommes par un institut de beauté mais un centre qui, par des massages, offre aux malades de tous âges un temps de répit, comme une parenthèse au mal qui les envahit.»

Au fil des ans, l’association qui travaille en lien avec les assistantes sociales a étendu ses activités auprès d’une cinquantaine de partenaires dont la Mission locale pour redonner l’estime de soi aux jeunes mal dans leur peau âgés de 16 à 25 ans ou encore en lien avec le conseil départemental, par exemple pour les bénéficiaires du RSA. Et bien sûr depuis les débuts avec la Ligue contre le cancer qui prend en charge six séances de soins pratiquées à domicile ou en milieu hospitalier. D’ailleurs depuis deux ans, le local sert d’antenne vendômoise à la Ligue.

Pour répondre à la demande, en 2011, l’association recrutait Laurence, sophrologue certifiée, la première des salariés.

Au fil des années, Mathilde, Morgane, Elise, Nadia, Coralie, Mickaël, Sandra, Willy, Alvine, Aurore, étofferont l’équipe rejoint par Mélina, diététicienne et Sylvie en qualité de comptable. «Depuis dix ans, toujours pour répondre à des besoins grandissants, j’ai ouvert une antenne à Blois place Coty», ajoute la directrice.

Si à ses débuts, Valérie Bigot devait argumenter pour répondre aux sceptiques qui l’interrogeaient sur les bienfaits des massages corporels avec « A quoi ça va bien pouvoir servir?», aujourd’hui son agenda est plein . Ce qui ne l’empêche pas de souhaiter une vItrine en centre-ville de Vendôme pour encore plus de visibilité.

La parenthèse est loin d’être refermée!