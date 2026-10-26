Éducation

Des étudiants à la cour d’assises

Accompagnés de leur professeure de Droit, Sophie Lacroix, enseignante au lycée Ronsard de Vendôme, les étudiants d'une classe de BTS ont assisté à une audience de la cour d’Assises de Blois consacrée à une affaire de meurtre à la suite d’une rixe survenue à Mer, en Loir-et-Cher, en 2022.

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Des étudiants à la cour d'assises

Très attentifs et particulièrement intéressés par le déroulement des débats, les étudiants ont pu observer concrètement le fonctionnement d’un procès d’Assises, mieux comprendre le rôle des différents acteurs de la Justice et mesurer toute l’importance du débat judiciaire.

À l’issue de la journée, ils ont également eu la chance d’échanger avec un journaliste et un dessinateur présents à l’audience. Cet échange leur a permis de découvrir, au-delà du fonctionnement de la Justice, le travail de la presse lors d’un procès d’Assises.

Cette immersion constitue une expérience particulièrement riche, à la fois pédagogique et citoyenne. Elle permet aux étudiants de mieux comprendre le fonctionnement de la Justice, la place de chacun dans l’institution judiciaire et, plus largement, le rôle du citoyen dans une société démocratique.

Une expérience concrète qui donne pleinement sens aux notions étudiées en cours de Droit et contribue à leur formation de futurs professionnels, mais aussi de citoyens éclairés.

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