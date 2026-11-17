Samedi 21 (14h-19h) et dimanche 22 novembre (10h-18h); naveil; à la salle de la Canopée. Nombreux exposants et artisans d’art, visite du Père Noël, diverses animations, tombola, collecte de jouets pour dons, buvette et restauration. Feu d’artifice samedi 21 novembre à 19h. Org. par la commune de Naveil. rens : contact@naveil.fr Lire page 17

Dimanche 22 novembre (9h-18h); selommes; place de la Mairie. 15h : arrivée du Père Noël avec des chiens de traineau. 17h30 feu d’artifice. Band’Azimut Lire page 15

Dimanche 22 novembre (9h-18h); meslay; à la salle communale; org. par l’association socio-culturelle et sportive. Tous les objets en vente ont été fabriqués par les membres de l’association. Boissons chaudes et gâteaux

Dimanche 22 novembre (10h-18h); pezou; à la salle des fêtes Paul Martinet et sur la place de l’église. 60 exposants. Manège et présence du Père Noël. Restauration. Org. par l’assoc. Art&Com, les artisans et commerçants. Lire page 18

Samedi 28 novembre (10h-20h); la ville-aux-clercs; au gymnase. Plus de 60 exposants, animations pour petits et grands, snowboard mécanique à partir de 8 ans), flash mob des enfants du périscolaire, fanfare les Gratte-loups, tir à l’arc, chorale, présence du Père Noël, feu d’artifice. Commande de sapins. Buvette et restauration midi et soir. Org. par les Agités du clocher Lire pages 15 et 19

Samedi 28 (14h-19h) et dimanche 29 novembre (10h-18h); villiers-sur-loir; à l’Artésienne. Exposants, belles idées de cadeaux. Boissons chaudes et gourmandises. Coin jeu (gagne tous coups, fabrique de sapin en papier, photo humoristique). Org. par le Club Créa.

Dimanche 29 novembre (10h-17h); busloup; sur le parvis de l’église. Animation musicale, artisans locaux, atelier d’animations pour les enfants, vin chaud et marrons chauds, buvette et petite restauration, et bien sûr le Père Noël. Crèche créée par les habitants, à l’église, visible tous les week-ends du 29 nov. au 3 janvier de 15h à 17h. Org. par l’association Busloup et son patrimoine

Dimanche 29 novembre (10h-17h30); saint-hilaire-la-gravelle; autour de la gare. Nombreux artisans et restauration sur place. Org. par le Comité des fêtes de St Hilaire-la-Gravelle

Vendredi 4 décembre (17h30-21h30); SAINTE-ANNE; sur l’esplanade de la mairie. Nombreux exposants artisanaux. Buvette et crêpes sur place, et la venue du Père Noël pour accueillir les enfants de la commune. Chorale “Le Choeur des prés” dans l’église pour clôturer le marché. . Org. par l’Association Sainte-Anne family

Vendredi 4 décembre (10h-18h); vendôme; Marché de Noël du Bon Secours; à la salle Saint-Joseph 10 rue du Saint Coeur. Rens : 02 54 73 39 39

Samedi 5 décembre (14h-20h); vendôme; Marché de Noël d’ALVE; au 11 rue des Ecoles (ancienne école Francis Bretheau). 14h : concert du groupe de musique GEM (gratuit). 15h30 et 17h : atelier d’art floral avec Floramine (gratuit). Artisans, artistes locaux et productions des ateliers d’ALVE. Vente de sapins (sur réservation au 06 85 28 92 36). Collecte de jouets en bon état au profit d’une association locale. Petite restauration sur place. Rens 07 83 89 03 57

Samedi 5 décembre (9h-12h30 et 13h30- 17h); vendôme; Marché de Noël de la Croix Rouge; au marché couvert. Vente de jouets, livres, bibelots, chaussures et vêtements (neufs et 2nde main). Présence du Père Noël. Buvette, crêpes et animations diverses.

Samedi 5 décembre (10h-22h); lavardin; plus de 30 artisans, créateurs et producteurs. Buvette et petite restauration. Info : secretariat@lavardin41.fr Lire pages 17 et 19

Samedi 5 (14h-19h) et dimanche 6 décembre (10h-18h); saint firmin-des-pres; au pôle culturel, route de la Mouline. Nombreux exposants, pains d’épices, gaufres, buvette, vin chaud. Photos gratuites possibles. Nouveau décor. Org. par Gym détente et marche. Rens : 06 28 40 46 34 ou 06 11 95 14 74 Lire page 15

Samedi 5 décembre (10h); aze; Le petit marché de Noël; à la salle du Petit Houx. Marché d’exposants la journée puis soirée surprise. Org. par La Petite asso

Samedi 5 décembre (10h-18h); epuisay; au Marché Vert; route de Fortan. Rens 02 54 72 17 17

Dimanche 6 décembre (10h-17h); vendôme; Marché de Noël de Solidarité Partage France-Equateur; à la salle Saint Joseph, des Maisons du Bon Secours (entrée rue Honoré de Balzac). Artisanat équatorien et local et autres objets fabriqués par les membres de l’association. Ouvert à tous.Lire page 15

Dimanche 6 décembre (9h30-18h); droue; à la salle des sports. Entrée libre, présence de Saint-Nicolas et du Père Noël. Buvette et petite restauration. Org. par le Comité de Jumelage dans le cadre de la foire de la Saint-Nicolas. Brocante de 6h à 18h (résa auprès de Festi’Droué 06 83 53 30 16) et fête foraine Lire page 15

Dimanche 6 décembre (10h-18h); loir en vallee; Marché de Noël de Poncé-sur-Loir; aux Moulins de Paillard. Marché couvert, artisans, créateurs et producteurs locaux. 16h30 arrivée du Père Noël. 18h30 feu d’artifice. Restauration. Tombola. Org. par Poncé en fête avec l’AOR et Les Moulins de Paillard

Jeudi 10 décembre (17h-23h); OIGNY (Couëtron-au-Perche); place du lavoir; Rens : echoclocherpenche@gmail.com. claude : 06 19 26 13 79. Org. par L’Echo du clocher penché

Samedi 12 décembre (14h-18h); BESSE-SUR-BRAYE (72); place Jean Dufournier; org. par Bessé initiatives. A 14h défilé avec le Père Noël, org. par la municipalité. Nombreux exposants, animations gratuites, structure gonflable, tombola. Buvette, crêpes maison et restauration à emporter

Dimanche 13 décembre (9h-17h); vallee-de-ronsard; Marché de Noël à Couture-sur-Loir; exposants, animations, arrivée du Père Noël, vin chaud, restauration Lire page 16

Vendredi 18 décembre (16h30-21h); DANZE; place de la Mairie; Marché de producteurs locaux, artisans créateurs, chants des enfants des écoles, Les Gratte’loups, visite du Père-Noël. Buvette et restauration soupe, bar à huîtres, tartine raclette, crêpes, vin et chocolat chaud, bières de Noël. Feu d’artifice à 20h sur place. Entrée gratuite au public. Org. par le comité des fêtes de Danzé

Samedi 20 et dimanche 21 décembre; blois; Marché de Noël des producteurs; au Jeu de Paume

Liste non exhaustive