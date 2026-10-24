Le cycle de l’eau  et diagnostic en cours

Jusqu’en janvier 2028, la communauté d’agglomération Territoires vendômois réalise un diagnostic territorial sur les canalisations d’accès à l’eau qui ont été identifiées comme susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère (CVM), ce gaz relâché par le PVC des tuyaux des années 80. « Surtout quand le temps de séjour de l’eau est trop important dans ces PVC et dans certains secteurs ruraux en bout de réseaux lorsque le gaz stagne » tempère Yann Trimardeau, vice-président de la CATV en charge du cycle de l’eau.

Cette étude aura des investigations élargies, 250 analyses déjà réalisées depuis janvier et avec 1200 analyses prévues d’ici 2027. S’en suivra un état des lieux puis l’élaboration de mesures avec des travaux prévus et information des populations. « C’est finalement un état des lieux pour savoir où en est notre réseau. Du captage jusqu’au robinet de l’usager, que ce soit d’un point de vue technique, et qualitatif pour que l’ensemble des habitants de la CATV ait accès à une eau irréprochable » concluait le vice-président.