Emplois et formations en vue  grâce à la Régie de Quartiers

Le parcours de Jérôme Roulard en est un bel exemple. Arrivé en juin 2024 comme opérateur polyvalent au service Propreté de la Régie, il construit avec le pôle accompagnement un nouveau projet : devenir conducteur de car. Après un premier échec indépendant de sa volonté en 2025, il persévère avec le soutien de la Régie et intègre une formation. Cet été, il a obtenu son titre professionnel et signé dans la foulée un CDI de conducteur en période scolaire dans une entreprise locale.

Trois autres salariés de la Régie viennent aussi de rejoindre le monde de l’entreprise. L’une a signé un CDI dans un commerce vendômois, un autre a intégré le secteur du bâtiment en tant qu’intérimaire et une troisième, salariée du chantier d’insertion Ressourceries, a décroché un CDD dans le secteur de l’animation.

Pour deux autres, l’avenir passe par la formation. L’une démarre une formation au métier d’assistante de vie aux familles. Un autre prépare son entrée en CAP coiffure au CFA de Blois et cherche activement, avec sa conseillère, l’entreprise qui l’accueillera en apprentissage. Avis aux salons de coiffure du territoire !

Ces réussites illustrent la vocation de la Régie, acteur de l’économie sociale et solidaire : conjuguer des activités économiques utiles au territoire et l’accompagnement vers l’emploi. Chaque salarié y bénéficie d’un accompagnement socio professionnel individualisé, en parallèle de son travail sur les chantiers d’insertion. Projet professionnel, formation, mobilité, démarches administratives ou difficultés du quotidien : tous les freins à l’emploi sont pris en compte.

Ces six parcours sont avant tout le fruit de l’engagement des salariés eux-mêmes, soutenus par les équipes de la Régie et ses partenaires emploi et formation. Pour chacun, l’embauche à la Régie a été le point de départ d’une nouvelle vie professionnelle.