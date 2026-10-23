Jeu passion et passionnant

Se félicitant du quorum atteint pour délibérer, Gérard Gueguen et son bureau s’estimaient heureux d’être revenus au nombre de licenciés d’avant la pandémie. « Les actions de communication, comme notre présence sur le marché de Vendôme ou lors de la Journée des associations, se sont avérées efficaces comme la convivialité au sein du club qui permet chaque année le renouvellement des membres ». Une demande de subvention a été faite en présence du maire pour permettre au club de baisser le coût du droit de table qui est peut-être le plus cher de la Région.

Avec un déménagement prévu en novembre, le Cercle de Bridge de Vendôme va donc intégrer les anciens locaux de l’ANPE à Vendôme, rue Henri Dunant. « La hausse de loyer annoncée par notre ancien propriétaire a accéléré notre volonté de déménager. Nous avons fait cet été beaucoup de travaux avec une mobilisation forte des membres du club que je remercie. Il est prévu également d’installer prochainement une climatisation ». Une dynamique qui va permettre au club d’organiser plus de compétitions et de challenges… Un nouvel élan.