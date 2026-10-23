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Jeu passion et passionnant

Gérard Gueguen, président du Cercle de Bridge de Vendôme présentait devant Laurent Brillard, maire de Vendôme, et ses membres réunis lors de l’assemblée générale, la saison passée et les nouveautés à venir, dont celui, important, du changement de local.

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Jeu passion et passionnantSe félicitant du quorum atteint pour délibérer, Gérard Gueguen et son bureau s’estimaient heureux d’être revenus au nombre de licenciés d’avant la pandémie. « Les actions de communication, comme notre présence sur le marché de Vendôme ou lors de la Journée des associations, se sont avérées efficaces comme la convivialité au sein du club qui permet chaque année le renouvellement des membres ». Une demande de subvention a été faite en présence du maire pour permettre au club de baisser le coût du droit de table qui est peut-être le plus cher de la Région.

Avec un déménagement prévu en novembre, le Cercle de Bridge de Vendôme va donc intégrer les anciens locaux de l’ANPE à Vendôme, rue Henri Dunant. « La hausse de loyer annoncée par notre ancien propriétaire a accéléré notre volonté de déménager. Nous avons fait cet été beaucoup de travaux avec une mobilisation forte des membres du club que je remercie. Il est prévu également d’installer prochainement une climatisation ». Une dynamique qui va permettre au club d’organiser plus de compétitions et de challenges… Un nouvel élan.

Cercle de Bridge de Vendôme Contact 06 98 38 19 53

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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