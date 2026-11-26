Du 29 juin à fin octobre, 10 chantiers dans 13 communes ont été réalisés par près de 60 jeunes. Peindre, nettoyer, débroussailler,… ces jeunes âgés entre 14 et 25 ans n’ont pas chômé. « C’est souvent une possibilité de s’engager pour la première fois pour certains pour des travaux d’intérêt général. Etre utile en offrant aux communes la possibilité de réaliser des travaux qui n’auraient pas été nécessairement effectués sans leur implication » détaille Sam Ba dans son intervention. Depuis 2021, ce sont donc 300 jeunes provenant de 57 communes différentes qui ont pu participer à une quarantaine de chantiers sur les 34 qui en ont accueilli.

A travers ces chantiers qui nécessitent un niveau d’implication équivalent à celui d’un environnement professionnel, c’est la possibilité de travailler en groupe avec d’autres jeunes et de créer des collectifs où se mêlent de jeunes urbains et ruraux. La possibilité également de découvrir son territoire communautaire.

Pour leur engagement, les jeunes reçoivent des gratifications comme un chèque-cadeaux de 200€ et une aide financière pour le permis de conduire ou même une place gratuite au stage de base BAFA … Le coût global de cette opération est de 18 000€ dont 7 000€ par la CAF et 2 000€ par l’état.