Pour l’embellissement des communes

La ville de Vendôme accueillera en ce début octobre, la 31e édition des Assises régionales du cadre de vie et de l’embellissement des communes. Cette manifestation permet de valoriser les initiatives locales, mettre en lumière les politiques ambitieuses qui transforment les communes avec leurs parcs et jardins. Même si ces stands et conférences sont réservés aux professionnels et élus, Vendôme, avec ses 4 fleurs depuis 1986, cultive avec fierté le label « Villes et Villages fleuris », notamment grâce à son service Espaces Verts. En accueillant ces assises régionales, c’est une reconnaissance de tout ce travail effectué tout au long de l’année pour avoir cette qualité de vie avec une ville fleurie agréable.