Passerelle et porte illuminées

A Vendôme, la passerelle Jean Monnet qui permet de rejoindre la rue du Change au parking de la Liberté ainsi que l’emblématique Porte Saint-Georges s’illuminent dorénavant pour les grandes causes. Cela a débuté avec notre fête nationale du 14 juillet mais se poursuivra également pour les grandes causes nationales comme le cancer du sang en septembre ou en rose pour le cancer du sein en octobre. A travers ces mises en lumières régulières, la ville de Vendôme souhaite témoigner de son engagement envers les grandes causes, inviter au dialogue et rendre hommage à tous ceux qui se mobilisent sur le terrain.