38e fête des arbres

Agrémentée d’un salon de l’artisanat et de la gastronomie avec 25 artisans en intérieur (champagne, foie gras, miel, potier, photographe animalier…), cette nouvelle édition de la fête des arbres accueillera également 60 exposants à l’extérieur (pépiniéristes, sculpteur sur métal, souffleur de verre, confitures…).

Les visiteurs retrouveront le boudin de Michel, le jus de pommes naturel, les châtaignes, et une restauration sous chapiteau. A noter que le comité des fêtes se réserve la restauration.

Pour compléter ces deux journées, une exposition “Musique s’il vous plaît” avec découverte d’instruments de musique se tiendra à la bibliothèque.