Communauté du Pays de Vendôme

Et les lauréats sont…

Pour la seconde édition du budget participatif de la ville de Vendôme, 16 projets avaient été déposés en amont par les habitants ou collectivement. Après examen par les services de la ville, 8 ont été retenus pour une action immédiate et 3 reportés.

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Et les lauréats sont...

Avec, comme l’année dernière, une enveloppe totale de 100 000  € et 30 000 € maximum par projet, les projets sont aussi divers que la population peut l’être. « Les bonnes idées peuvent venir de partout, des habitants jeunes ou moins jeunes, avec toujours le même objectif, celui d’améliorer la vie à Vendôme. Nous avons fait le choix, malgré le contexte compliqué des budgets resserrés des collectivités, de maintenir l’enveloppe budgétaire », détaillait Minthy Mabiala-Boussi, adjointe à la mairie en charge de la démocratie locale et de la vie associative. Ces 8 projets retenus sont donc tous actés et inscrits au budget, certains engagés, d’autres effectués avant la fin de l’année ou qui se prolongeront sur 2027.

Huit projets retenus
Ainsi, des fontaines à eau pour humains et chiens seront bientôt disponibles au parc Ronsard et aux Grands Prés. Des bancs viendront compléter le kiosque du Bois de l’Oratoire, qui était un projet réalisé lors de la première édition. Le sentier de la rue de Touraine qui rejoint la maison des vignes au nord de Vendôme sera rendu plus praticable avec la mise en place d’une rambarde sur la totalité du tracé. Des bancs publics seront installés au cimetière du Clos pour se recueillir dans le calme et pour les personnes âgées dans ce lieu fréquenté. L’amélioration de l’aire de jeux au square Blériot, demandée par le collectif des assistantes maternelles du quartier, permettra en plus la création de 4 nouveaux jeux destinés aux tout-petits. L’éclairage du city-stade de la Fosse, dans le quartier des Rottes, offrira plus d’amplitude horaire pour jouer l’hiver. Une fresque murale rue du Gripperay, qui reprendra le thème des hortensias créés à Vendôme au début du XXe siècle par Émile Mouillères, sera peinte dans ce passage sous la N10 et à côté des serres municipales. Un circuit routier pédagogique sécurisé, prévu aux Grands Prés pour apprendre à circuler en trottinette ou à vélo en toute sécurité, se composera d’un plateau tracé au sol disponible en libre-service afin de sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière, comme la priorité à droite ou le stop, avec une partie agilité.

Une 3e session pour de nouveaux projets proposés par tous va débuter début octobre et se poursuivre jusqu’au 31 décembre pour déposer vos dossiers : www.vendome.eu/citoyen/democratie-locale/budget-participatif/deposer-un-projet/

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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