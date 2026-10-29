Et les lauréats sont...

Avec, comme l’année dernière, une enveloppe totale de 100 000 € et 30 000 € maximum par projet, les projets sont aussi divers que la population peut l’être. « Les bonnes idées peuvent venir de partout, des habitants jeunes ou moins jeunes, avec toujours le même objectif, celui d’améliorer la vie à Vendôme. Nous avons fait le choix, malgré le contexte compliqué des budgets resserrés des collectivités, de maintenir l’enveloppe budgétaire », détaillait Minthy Mabiala-Boussi, adjointe à la mairie en charge de la démocratie locale et de la vie associative. Ces 8 projets retenus sont donc tous actés et inscrits au budget, certains engagés, d’autres effectués avant la fin de l’année ou qui se prolongeront sur 2027.

Huit projets retenus

Ainsi, des fontaines à eau pour humains et chiens seront bientôt disponibles au parc Ronsard et aux Grands Prés. Des bancs viendront compléter le kiosque du Bois de l’Oratoire, qui était un projet réalisé lors de la première édition. Le sentier de la rue de Touraine qui rejoint la maison des vignes au nord de Vendôme sera rendu plus praticable avec la mise en place d’une rambarde sur la totalité du tracé. Des bancs publics seront installés au cimetière du Clos pour se recueillir dans le calme et pour les personnes âgées dans ce lieu fréquenté. L’amélioration de l’aire de jeux au square Blériot, demandée par le collectif des assistantes maternelles du quartier, permettra en plus la création de 4 nouveaux jeux destinés aux tout-petits. L’éclairage du city-stade de la Fosse, dans le quartier des Rottes, offrira plus d’amplitude horaire pour jouer l’hiver. Une fresque murale rue du Gripperay, qui reprendra le thème des hortensias créés à Vendôme au début du XXe siècle par Émile Mouillères, sera peinte dans ce passage sous la N10 et à côté des serres municipales. Un circuit routier pédagogique sécurisé, prévu aux Grands Prés pour apprendre à circuler en trottinette ou à vélo en toute sécurité, se composera d’un plateau tracé au sol disponible en libre-service afin de sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière, comme la priorité à droite ou le stop, avec une partie agilité.