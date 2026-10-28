Rénovation thermique de la mairie

C’est en 1980, il y a 45 ans, que la mairie d’Areines s’était agrandie, devenant bien trop petite par rapport à la population. «Les matériaux à l’époque n’intégraient pas les normes énergétiques d’aujourd’hui. Tous ceux qui travaillaient ou qui se déplaçaient à la mairie pouvaient constater qu’il faisait très chaud l’été et très froid l’hiver » détaillait Nicole Jeantheau, maire d’Areines dans son discours.

Un constat qui conduira dès 2023 à une réflexion pour une rénovation thermique devenue indispensable. Pour cela, la municipalité s’entoure de services compétents pour étudier et mesurer l’impact sur l’amélioration thermique avec les thermiciens Jérôme Desoeuvre et Thomas Hubert du Syndicat Mixte du Pays Vendômois. « Ils nous ont apporté leur expertise tant dans les choix techniques que dans la constitution et le suivi des demandes de subventions » poursuivait Eric Riotteau, adjoint d’Areines en charge des finances.

Grâce, entre autres, à une isolation en laine de bois, une pompe à chaleur permettant des économies de chauffage, des menuiseries neuves et le toit de l’entrée de la mairie remanié pour laisser apparaître la charpente, la mairie d’Areines retrouve un équipement performant avec de véritables économies d’énergie. Et comme la mairie était en travaux, un accès PMR créé et une future borne de recharge électrique sur le parking complètent la rénovation.