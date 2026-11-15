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En octobre avec l’Echalier

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Mardi 3 novembre à 19h – Escapade au Minotaure de Vendôme – départ à 18h15 devant le collège Alphonse Karr de Mondoubleau.

Ailleurs, ciné-concert par la Compagnie Anaya Lire page 7 Programme de l’Hectare

Vendredi 20 novembre à 19h – à la Grange de Saint-Agil à Couëtron-au-Perche

Musicoscopie, Trio Jazz. De et avec : Rémi Delangle (clarinette), Guillaume Dutrieux (trompette), Edouard Ferlet (piano)

Ces trois musiciens talentueux, bien connus sur notre territoire et au-delà, sont réunis par le désir commun de jouer des musiques de tous horizons, époques ou styles : jazz, improvisation, musique classique ou balkanique…

Tel un kaléidoscope, Musicoscopie devient le point de rencontre de ces musiques, où des fragments venus d’univers différents s’assemblent en une forme nouvelle, à travers des interprétations de morceaux de Kurt Weill, Mary Lou Williams, John Eccles, Hania Rani, Chostakovitch… et quelques compositions originales.

Ces œuvres traversent les siècles, les styles et les continents. Musicoscopie partage ces musiques intemporelles.

Durée 1h15 – tarifs 12€ / 6€ (enfants, étudiants, demandeurs d’emploi)

Réservations 02 54 89 81 52 ou contact@lechalier.fr

La Grange, 5 rue des Chevaliers Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche 02 54 89 81 52 contact@lechalier.fr www.lechalier.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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