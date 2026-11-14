Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
Éducation

Semaine de l’industrie en novembre

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
24 Temps de lecture 1 minute
Semaine de l’industrie en novembre
Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin

En Vendômois, la semaine de l’industrie 2026 est pilotée dans le cadre du comité local pour l’emploi qui réunit plusieurs entités : l’Etat, Territoires Vendômois, Pôle Emploi, la Mission locale, Le Cercle des Entreprises du Vendômois, la CCI et le département. Un véritable partenariat pour faire découvrir la richesse de nos entreprises et notre industrie. Le 19 novembre, ce seront les scolaires et les demandeurs d’emploi qui rencontreront et découvriront sous forme de forum les entreprises qui recrutent. Jeudi 26 novembre, à 18h30, la soirée-débat à la salle Condita à Naveil autour du thème «Qualité de vie et conditions de travail, comment concilier bien être et travail  ?», ouverte à tous accueillera l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail et 4 entreprises industrielles locales : Vuitton, Trescal, SPL et MP 41….

Besoin de communiquer?
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
24 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

a l utlv featured 1

A l’UTLV

il y a 1 semaine
« Les Classes bleues »  au Centre aquatique

« Les Classes bleues » au Centre aquatique

il y a 2 semaines
Inauguration officielle du CIO

Inauguration officielle du CIO

il y a 3 semaines
Des étudiants à la cour d'assises

Des étudiants à la cour d’assises

il y a 3 semaines
Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page