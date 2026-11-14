Semaine de l’industrie en novembre

En Vendômois, la semaine de l’industrie 2026 est pilotée dans le cadre du comité local pour l’emploi qui réunit plusieurs entités : l’Etat, Territoires Vendômois, Pôle Emploi, la Mission locale, Le Cercle des Entreprises du Vendômois, la CCI et le département. Un véritable partenariat pour faire découvrir la richesse de nos entreprises et notre industrie. Le 19 novembre, ce seront les scolaires et les demandeurs d’emploi qui rencontreront et découvriront sous forme de forum les entreprises qui recrutent. Jeudi 26 novembre, à 18h30, la soirée-débat à la salle Condita à Naveil autour du thème «Qualité de vie et conditions de travail, comment concilier bien être et travail ?», ouverte à tous accueillera l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail et 4 entreprises industrielles locales : Vuitton, Trescal, SPL et MP 41….