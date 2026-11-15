Don et initiations

L’association Vendôme Handisport, dissoute en juillet par son président Philippe Joubert, a fait un don financier et matériel en octobre à l’Association pour Personnes Handicapées du Perche (APHP).

À l’occasion de ce don, Philippe Joubert en a profité pour initier les personnes accompagnées, au milieu des rires, chacun désirant tester les sarbacanes ou les boules de boccia. « C’est la dernière sortie de l’association, mais elle est importante. Nous étions unanimes au sein du bureau pour que cette transmission se fasse vers une association qui en a besoin », déclarait Philippe Joubert. En effet, l’APHP héberge également l’association Sport adapté du Perche, qui pourra bénéficier de ce matériel pour développer ses activités.