Don et initiations

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Don et initiationsL’association Vendôme Handisport, dissoute en juillet par son président Philippe Joubert, a fait un don financier et matériel en octobre à l’Association pour Personnes Handicapées du Perche (APHP).

À l’occasion de ce don, Philippe Joubert en a profité pour initier les personnes accompagnées, au milieu des rires, chacun désirant tester les sarbacanes ou les boules de boccia. «  C’est la dernière sortie de l’association, mais elle est importante. Nous étions unanimes au sein du bureau pour que cette transmission se fasse vers une association qui en a besoin  », déclarait Philippe Joubert. En effet, l’APHP héberge également l’association Sport adapté du Perche, qui pourra bénéficier de ce matériel pour développer ses activités.

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Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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