A Courtiras, elles et ils sont alignés, l’un en face de l’autre. Dans ce groupe 1 qui commence l’entraînement à 19h, chacun écoute attentivement Denis Detraux qui avec une partenaire, saccade les mouvements qu’il faudra répéter. « Je pratique la danse depuis l’âge de 10 ans en commençant par les danses de salon avec une jeune fille de mon âge qui cherchait un partenaire. Puis au début des années 2010, j’ai découvert en Belgique dans une communauté le West Coast Swing à Liège et je me suis formé auprès d’eux » détaille le professeur.

En 2019, l’association Mana dance est créée. Aujourd’hui l’association tourne autour de 40 membres divisés en 3 groupes suivant leurs différents niveaux. « C’est une danse élastique dans le mouvement et au niveau pédagogique, on se concentre sur la connexion avec son partenaire. Il y a un leader et un follower, on ne parle pas de masculin ou féminin. D’ailleurs le jeu veut que l’on peut intervertir les rôles » s’amuse-t-il à souligner. L’autre particularité du West Coast Swing, c’est qu’il se danse sur toutes sortes de musique, du blues au rock en passant par le disco, le zouk, le RnB ou la pop. Quelques soirées sont également organisées comme vendredi 22 janvier au Loup Perché à Vendôme pour faire découvrir cette danse plutôt joueuse et en rythme…