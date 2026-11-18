Le conseil départemental a remis en ce début octobre les « Trophées 41 Durable » à celles et ceux qui, partout sur notre territoire s’engagent, transforment nos modes de vie et inventent le Loir-et-Cher de demain. En effet, ce trophée permet d’identifier ces acteurs et de partager les bonnes pratiques. 4 catégories comme celle de la Préservation de l’environnement décernée à un groupe de jeunes volontaires à St Firmin des Prés pour leur chantier nature, la catégorie « Lien social et solidarité » où la commune de Naveil a été récompensée pour la création de son potager communal ainsi que les éco-délégués du collège Jean-Emond de Vendôme pour leur boutique éco-solidaire « Tri &Troc »