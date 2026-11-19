La chronique de Camille

Othello, sept ans, est passionné par les oiseaux. Alors qu’il intègre un club de jeunes ornithologues amateurs, sa vie bascule. Sans le vouloir, sans le comprendre, il est responsable de la mort de son père. Coup de cœur pour cette bande dessinée de l’année 2026, tant pour le scénario que pour les illustrations à l’aquarelle, qui rappellent les animés du japonais Hayao Miyazaki, à couper le souffle ! L’autrice aborde de nombreux thèmes, traités avec beaucoup de finesse et de sensibilité : l’enfance, ses amitiés, ses passions, un drame familial inexpliqué et mystérieux, les inégalités sociales et l’immigration, un futur apparemment utopique qui cache de sombres réalités. Tome deux attendu avec impatience !

Pour ados-adultes