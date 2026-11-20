Sur 11 hectares, le parc se découvre après avoir passé le petit portillon de l’entrée. On débouche alors sur une allée tout en courbe qui vous pousse vers l’étang alimenté de sources d’eaux vives, le château et ses dépendances. Arbres, arbustes, plantes, tout est une lecture paysagère avec son gazon anglais parfait, toujours vert malgré le climat estival fortement sec et chaud cette année. « Notre jardin a souffert comme tous les jardins cet été. Nous avons la chance d’avoir une position géographique favorable, au fond de cette vallée qui est humide. Nous avons un système d’irrigation qui est intégré dans le sol, cela permet d’arroser plus facilement mais uniquement les jours de fermeture du domaine. Il faut beaucoup de temps pour regarder tout le système fonctionner, l’un après l’autre, on ne peut actionner tout l’arrosage en même temps » détaille le maître des lieux, également président de l’Association des Parcs et Jardins de la Région Centre-Val de Loire. L’Enclos Fleuri, ancien potager du château, entouré d’un mur actuellement en travaux avec un financement de la Fondation Stéphane Bern et du Patrimoine, accueille une collection de vivaces, rosiers et arbustes dont le fleurissement s’étale harmonieusement du printemps à l’automne.

C’est en 1960 que Rosamée Henrion hérite de son grand-père ce magnifique domaine transformé au milieu du XIXe siècle par la 4e génération de la famille Bernier de Montoire, exploitant forestier du domaine qui fait passer le bâtiment Renaissance à une demeure XIXe moderne et fonctionnelle avec ses dépendances comme l’orangerie où Guillaume Henrion a créé le restaurant « Le Plessis » en 2016. Acquis par la famille de Brantes en 1883, déjà propriétaire du Fresne, arrière-arrière grand-père de Rosamée Henrion (née Sauvage de Brantes), la demeure est louée à différents locataires dont une colonie de vacances pendant la seconde guerre mondiale puis en Maison Familiale de vacances populaires jusqu’à ce que Rosamée Henrion en devienne la propriétaire officielle par héritage. « Outre les travaux entrepris pour rendre le château habitable, mon père passionné organise jusqu’au milieu des années 70 de grandes chasses. Puis devenue la résidence principale, ma mère engage d’importantes plantations de 1975 à 1995, 20 ans pour transformer le lieu tel que nous le connaissons aujourd’hui » conclut Guillaume Henrion. Un petit paradis pour tous les amateurs de jardins…