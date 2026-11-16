A la Maison Botanique
Rencontre / rendez-vous de début de saison de plantation de haie Samedi 21 novembre, 10h-12h, Marché, place de la Mairie, Mondoubleau – Le collectif bénévole des planteurs. Gratuit et ouvert à tous
Présentation des chantiers de la saison et de leurs porteurs de projets. Petits et grands, planteurs ou curieux, bienvenus !
Stage / Entretien collectif, Taille de restauration des fruitiers
Samedi 21 novembre, de 14h à 16h, à la Maison Botanique, à Boursay
Formateur : Jean-Marie Mansion
Gratuit / Réservations préférables
Apprenez à tailler vos vieux pommiers et poiriers, en pratiquant sur les fruitiers du chemin des trognes avec les conseils d’experts. Formation en partenariat avec les croqueurs de pommes.
Stage laine feutrée, savons feutrés Samedi 21 novembre, 14h-18h, à la Maison Botanique, à Boursay Formatrice : Flora Malan – Bellaventure et en partenariat avec les Truculentes. 35€ + adhésion. Sur réservation
Stage, vannerie sauvage : petit plateau en osier et lianes sauvages Samedi 28 novembre, 14h-17h, à la Maison Botanique, à Boursay
Formatrice : Gaëlle Flenner- 30€ + adhésion / Sur réservation
Réalisation d’un petit plateau en osier et végétaux sauvages (clématite, lierre, ronces…)
La Maison Botanique rue des écoles à Boursay Tél 02 54 80 92 01 www.maisonbotanique.com