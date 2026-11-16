Rencontre / rendez-vous de début de saison de plantation de haie Samedi 21 novembre, 10h-12h, Marché, place de la Mairie, Mondoubleau – Le collectif bénévole des planteurs. Gratuit et ouvert à tous

Présentation des chantiers de la saison et de leurs porteurs de projets. Petits et grands, planteurs ou curieux, bienvenus !

Stage / Entretien collectif, Taille de restauration des fruitiers

Samedi 21 novembre, de 14h à 16h, à la Maison Botanique, à Boursay

Formateur : Jean-Marie Mansion

Gratuit / Réservations préférables

Apprenez à tailler vos vieux pommiers et poiriers, en pratiquant sur les fruitiers du chemin des trognes avec les conseils d’experts. Formation en partenariat avec les croqueurs de pommes.

Stage laine feutrée, savons feutrés Samedi 21 novembre, 14h-18h, à la Maison Botanique, à Boursay Formatrice : Flora Malan – Bellaventure et en partenariat avec les Truculentes. 35€ + adhésion. Sur réservation

Stage, vannerie sauvage : petit plateau en osier et lianes sauvages Samedi 28 novembre, 14h-17h, à la Maison Botanique, à Boursay

Formatrice : Gaëlle Flenner- 30€ + adhésion / Sur réservation

Réalisation d’un petit plateau en osier et végétaux sauvages (clématite, lierre, ronces…)