ça se passe à l’AVF Vendôme
Exposition
Jusqu’au 30 août «Les artistes de l’AVF exposent aux Jardins d’Arcadie» 41/81 cours Thomas Jefferson – Vendôme. Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h – Entrée libre
- Journée des associations
Samedi 5 septembre
Comme tous les ans, l’équipe de l’AVF sera disponible pour vous accueillir sur son stand parc Ronsard;
- Préinscriptions en ligne et par correspondance dès le 1er septembre.
Durant la période estivale, l’accueil est fermé jusqu’au 13 septembre.
Ouverture de l’accueil lundi 14 septembre à partir de 14h et reprise des activités lundi 28 septembre
L’AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année :
- Langues : Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol
- Remue-méninges : atelier de vulgarisation numérique, cercle de lecture, dictée, scrabble, jeu de dames, initiation à la généalogie
- Activités artistiques : aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre
- Activités manuelles : cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin
- Forme et bien-être : bien dans ses abdos, boule lyonnaise, marche
- Moments partagés : apéro-dînatoire, atelier art floral, atelier culinaire, atelier pâtisserie, café insolite, cinéma, crêpes partie, karaoké, pause gourmande, sorties culturelles.
Dans l’attente de vous retrouver l’équipe de l’AVF vous souhaite un bel été.
Tél : 02 54 77 02 90 contact@avfvendome.fr avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME