Actualités

ça se passe à l’AVF Vendôme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 minutes
12 Temps de lecture 1 minute
ca se passe a l avf vendome featured 1

Exposition
Jusqu’au 30 août «Les artistes de l’AVF exposent aux Jardins d’Arcadie» 41/81 cours Thomas Jefferson – Vendôme. Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h – Entrée libre

  • Journée des associations
    Samedi 5 septembre
    Comme tous les ans, l’équipe de l’AVF sera disponible pour vous accueillir sur son stand parc Ronsard;
  • Préinscriptions en ligne et par correspondance dès le 1er septembre.

Durant la période estivale, l’accueil est fermé jusqu’au 13 septembre.
Ouverture de l’accueil lundi 14 septembre à partir de 14h et reprise des activités lundi 28 septembre

L’AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année :

  • Langues : Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol
  • Remue-méninges : atelier de vulgarisation numérique, cercle de lecture, dictée, scrabble, jeu de dames, initiation à la généalogie
  • Activités artistiques : aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre
  • Activités manuelles : cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin
  • Forme et bien-être : bien dans ses abdos, boule lyonnaise, marche
  • Moments partagés : apéro-dînatoire, atelier art floral, atelier culinaire, atelier pâtisserie, café insolite, cinéma, crêpes partie, karaoké, pause gourmande, sorties culturelles.

Dans l’attente de vous retrouver l’équipe de l’AVF vous souhaite un bel été.

AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME
Tél : 02 54 77 02 90 contact@avfvendome.fr avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 minutes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

l incroyable famille modlin featured 1

«L’incroyable famille Modlin»

il y a 4 jours
Vive la colo Saint-Oustrille !

Vive la colo Saint-Oustrille !

il y a 5 jours
La recette de Granny

La recette de Granny

il y a 2 semaines
devient featured 1

devient

il y a 2 semaines
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page