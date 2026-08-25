ça se passe à l’AVF Vendôme

Exposition

Jusqu’au 30 août «Les artistes de l’AVF exposent aux Jardins d’Arcadie» 41/81 cours Thomas Jefferson – Vendôme. Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h – Entrée libre

Journée des associations

Samedi 5 septembre

Comme tous les ans, l’équipe de l’AVF sera disponible pour vous accueillir sur son stand parc Ronsard;

Préinscriptions en ligne et par correspondance dès le 1er septembre.

Durant la période estivale, l’accueil est fermé jusqu’au 13 septembre.

Ouverture de l’accueil lundi 14 septembre à partir de 14h et reprise des activités lundi 28 septembre

L’AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année :

Langues : Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol

Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol Remue-méninges : atelier de vulgarisation numérique, cercle de lecture, dictée, scrabble, jeu de dames, initiation à la généalogie

atelier de vulgarisation numérique, cercle de lecture, dictée, scrabble, jeu de dames, initiation à la généalogie Activités artistiques : aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre

aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre Activités manuelles : cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin

cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin Forme et bien-être : bien dans ses abdos, boule lyonnaise, marche

bien dans ses abdos, boule lyonnaise, marche Moments partagés : apéro-dînatoire, atelier art floral, atelier culinaire, atelier pâtisserie, café insolite, cinéma, crêpes partie, karaoké, pause gourmande, sorties culturelles.

Dans l’attente de vous retrouver l’équipe de l’AVF vous souhaite un bel été.