«Intouchables» à la belle étoile
Après l’annulation de l’événement à cause de la pluie l’année dernière, L’Echalier et le comité des fêtes du Temple vous donnent à nouveau rendez-vous au Temple, pour une séance de cinéma en plein-air gratuite. Une belle soirée conviviale et familiale, autour d’un film sur écran géant gonflable. A vos transats !
Vendredi 28 août dès 19h30 – Derrière l’église, au Temple, près de Mondoubleau
Intouchables, une comédie de Eric Toledo, Olivier Nakache avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.
Entrée libre, projection 21h30. Apportez transat et couverture !
Sur place : buvette et repas : poulet basquaise 7€ sur réservation comitedesfetesdutemple@laposte.net ou au 06 06 47 65 41
En collaboration avec Ciclic dans le cadre de Passeurs d’images.
Dans l’après-midi :
- 17h visite libre de l’exposition « Les couleurs du Temple et du Perche» (salle des fêtes)
- 18h visite guidée de l’église du Temple
41170 Couëtron-au-Perche
02 54 89 81 52
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