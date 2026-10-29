« Les Classes bleues »  au Centre aquatique

Destinées aux enfants de moins de six ans, les Classes bleues, portées par la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois (CATV) depuis 2022, permettent non seulement de sécuriser les jeunes enfants, mais également de pallier le manque d’apprentissage de la natation, misant sur l’apprentissage avec l’objectif de rendre l’enfant autonome en milieu aquatique. Les élèves profitent d’une à deux séances par jour pendant 4 jours, soit 8 séances d’environ 40 mn réparties sur 1 à 2 semaines.

Les Classes bleues se déroulent exclusivement dans le bassin sportif et sans aucun matériel d’aide à la flottaison de type bouées ou brassards. Les enfants découvrent que leur corps flotte naturellement. Au-delà de l’aisance individuelle, ces séances favorisent une forte cohésion de groupe, les élèves apprentis-nageurs apprenant à s’entraider et à s’encourager mutuellement. Pour cela, les maîtres-nageurs du Centre aquatique de Vendôme ont suivi une formation spécifique mêlant théorie et pratique directe.

Les Classes bleues se déploient sur l’ensemble de la CATV pour faire bénéficier au maximum les écoles de ce programme. Les écoles de Savigny-sur-Braye, d’Azé et de Saint-Amand-Longpré ont déjà été impliquées ainsi que les écoles de Vendôme, Louis Pergaud, Anatole France et Jules Ferry.

Les Stages bleus prennent le relais pendant les vacances scolaires. Le Centre aquatique décline le concept en organisant des stages sur le même modèle intensif pour consolider les acquis.