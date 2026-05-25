Avec Perche Nature

Tandem flore et insectes

Samedi 30 mai –

Dans le très beau cadre des jardins du manoir de la Possonnière, venez découvrir les interactions entre insectes et plantes issues de millions d’années de coévolution, Animé par la direction des Espaces Verts de Vendôme et des experts de Perche Nature.

RDV à 14h30, devant le manoir (commune Vallée de Ronsard). Sur inscriptions, placées limitées. Prix d’entrée : 5 à 6,5O € / Gratuit pour les – de 15 ans.

Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins

Samedi 30 mai –

A l’occasion de la Fête de la Fraise, retrouvez-nous pour une visite naturaliste à la Ferme des trois chemins. Ensemble, nous découvrions la richesse de la biodiversitéprésente sur le site et mettrons en lumière les pratiques qui la favorisent.

RDV à la Fête de la Fraise à la ferme des Trois Chemins, Saint-Agil, horaires et informations : contact@perchenature.fr ou au 02 54 80 11 05.