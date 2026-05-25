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Avec Perche Nature

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Avec Perche Nature

Tandem flore et insectes
Samedi 30 mai –
Dans le très beau cadre des jardins du manoir de la Possonnière, venez découvrir les interactions entre insectes et plantes issues de millions d’années de coévolution, Animé par la direction des Espaces Verts de Vendôme et des experts de Perche Nature.

RDV à 14h30, devant le manoir (commune Vallée de Ronsard). Sur inscriptions, placées limitées. Prix d’entrée : 5 à 6,5O € / Gratuit pour les – de 15 ans.

Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins
Samedi 30 mai –
merveille nature 1A l’occasion de la Fête de la Fraise, retrouvez-nous pour une visite naturaliste à la Ferme des trois chemins. Ensemble, nous découvrions la richesse de la biodiversitéprésente sur le site et mettrons en lumière les pratiques qui la favorisent.

RDV à la Fête de la Fraise à la ferme des Trois Chemins, Saint-Agil, horaires et informations : contact@perchenature.fr ou au 02 54 80 11 05.

Perche Nature Perche et Vallée du Loir
4 rue Saint-Denis – Maison Consigny – 41170 Mondoubleau
Tel 02 54 80 11 05 www.perchenature.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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