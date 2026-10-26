Fest noz «Nouvel an celtique»  à Villiers-sur-Loir

Fred Guichen (Accordéon diatonique) figure emblématique de la musique bretonne, s’est fait connaître en cofondant le groupe légendaire Ar Re Yaouank. Son style se caractérise par une énergie débordante, un sens aigu du rythme et un jeu d’accordéon très incisif. Le jeu d’Erwan Moal (guitare acoustique) musicien talentueux issu de la nouvelle génération apporte, quant à lui, une assise harmonique riche, avec un accompagnement à la fois puissant, nuancé et virtuose.

Amiliz est un groupe de musique bretonne et celtique originaire de Bretagne, reconnu sur la scène trad/folk pour ses interprétations ancrées dans la culture armoricaine. A Vendôme, il fit au mois d’août, sur l’invitation des Impromptus du château, une prestation particulièrement remarquée

Alliant sonorités acoustiques et modernes, chants traditionnels en breton, le groupe est composé de cinq musiciens : Benoît Le Toumelin (accordéon diatonique et chant), Nicolas Bon (bombarde, treujenn gaol (clarinette bretonne) et chant), Daniel Parthenay «Zagus» (guitare), Magalie Guignandon (basse électro-acoustique) et chant, Philippe Wain, (cajón, banjo, guitare, basse et chant).