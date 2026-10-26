Musique et concerts

Fest noz «Nouvel an celtique» à Villiers-sur-Loir

Le duo Fred Guichen - Erwan Moal, référence incontournable de la scène bretonne actuelle et le groupe Amiliz animeront le Fest Noz organisé par l'association P'tit Louis Laplanche vendredi 30 octobre à 21h à Villiers-sur-Loir à la salle de l’Artésienne. Une musique de fest-noz à la fois ancrée dans la tradition et portée par un jeu résolument moderne.

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Fest noz «Nouvel an celtique»  à Villiers-sur-Loir

Fest noz «Nouvel an celtique»  à Villiers-sur-LoirFred Guichen (Accordéon diatonique) figure emblématique de la musique bretonne, s’est fait connaître en cofondant le groupe légendaire Ar Re Yaouank. Son style se caractérise par une énergie débordante, un sens aigu du rythme et un jeu d’accordéon très incisif. Le jeu d’Erwan Moal (guitare acoustique) musicien talentueux issu de la nouvelle génération apporte, quant à lui, une assise harmonique riche, avec un accompagnement à la fois puissant, nuancé et virtuose.

Amiliz est un groupe de musique bretonne et celtique originaire de Bretagne, reconnu sur la scène trad/folk pour ses interprétations ancrées dans la culture armoricaine. A Vendôme, il fit au mois d’août, sur l’invitation des Impromptus du château, une prestation particulièrement remarquée

Alliant sonorités acoustiques et modernes, chants traditionnels en breton, le groupe est composé de cinq musiciens : Benoît Le Toumelin (accordéon diatonique et chant), Nicolas Bon (bombarde, treujenn gaol (clarinette bretonne) et chant), Daniel Parthenay «Zagus» (guitare), Magalie Guignandon (basse électro-acoustique) et chant, Philippe Wain, (cajón, banjo, guitare, basse et chant).

Fest noz vendredi 30 octobre à 21h à la salle l’Artésienne à Villiers sur Loir Entrée 10€, 8€ pour les adhérents, gratuit –16 ans Org. : Ptitlouis.laplanche@gmail.com
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