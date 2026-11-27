Vous êtes libre de changer de fournisseur à tout moment. La nouvelle offre d’Alterna entre en vigueur sans démarche de votre part à condition qu’Alterna ait suivi la procédure pour modifier le prix.

Il est convenu qu’Alterna, à l’issue de la période de fixité du prix de deux ans, puisse le modifier. L’offre d’Alterna doit alors être équivalente à sa meilleure offre de marché. Le nouveau prix doit vous être communiqué par Alterna un mois avant l’arrivée du terme des deux ans.

Il faut, avant de prendre une décision, vérifier l’opportunité de changer de fournisseur.

Pour ce faire, le mieux est d’utiliser notre comparateur des offres d’énergie attention à une offre à prix indexé qui évolue tous les mois.

Le reste des conditions générales de vente est inchangé. Seul le prix est modifié par Alterna.

Il n’y pas de campagne Energie Moins Chère Ensemble de gaz cette année. Après de nombreux efforts pour réaliser une campagne, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de proposer cette opération. En effet, le marché du gaz étant particulièrement affecté par le contexte géopolitique, les fournisseurs n’ont pas souhaité se positionner sur une offre réellement attractive. Face à la hausse des prix et l’incertitude de leur évolution, ils n’ont pas réussi à s’aligner sur nos exigences.

Pour tout litige à ce sujet, vous pouvez contacter nos bénévoles à :