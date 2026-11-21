A la mi-octobre, la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray accueillait la 7e édition des Journées Alimentation Collèges, organisée par le Conseil départemental et la Société départementale d’agriculture (SDA 41) de Loir-et-Cher. Un événement pédagogique qui a été relayé sur 10 établissements scolaires du département, soit 800 élèves de 6e comme à Mondoubleau ou à Vendôme. Eveiller les sens et sensibiliser à une consommation locale, saine et équilibrée avec des ateliers, des découvertes de filières, de la culture des céréales à la transformation du lait en passant par sa chaîne de fabrication. Diversifier les fruits et les légumes, encourager à sa consommation tout en valorisant à travers des ateliers, le travail en équipe, le partage et la curiosité. Pour clore ces expériences, un repas local et durable, élaboré par les chefs de cuisine de collèges a mis à l’honneur les producteurs du territoire pour la plus grande joie des papilles de ces collégiens.