Coordonnée par l’ADEME, la SERD met cette année l’accent sur le passage de l’ultra-consommation à une consommation responsable. Face aux impacts de la fast-fashion, de la fast-tech et de la fast-déco, trois gestes sont encouragés : privilégier la seconde main, réparer plutôt que remplacer, réutiliser pour prolonger la durée de vie des objets.

À Vendôme, la Régie de Quartiers aide les habitants à adopter ces réflexes. Pour la seconde main, ses deux ressourceries, rue du Change, en centre-ville, et rue de Courtiras, donnent une seconde vie aux objets grâce au réemploi. Pour réparer, elle propose des ateliers vélo en auto-réparation, ainsi que des ateliers réparation dédiés au matériel électrique, électronique et au petit électroménager. Pour réutiliser, elle organise des ateliers créatifs dédiés au réemploi.

Pour lancer la semaine de réduction des déchets, la Régie de Quartiers organise un atelier spécial de création textile zéro déchet (gratuit et sur inscription) samedi 21 novembre, de 14h30 à 17h, à la Ressourcerie de Courtiras. Les participants y confectionneront leurs lingettes démaquillantes, carrés essuie-tout et charlottes à plat réutilisables : des alternatives concrètes aux consommables jetables. Un bel exemple de la façon dont chacun peut, à son échelle, passer de l’ultra-consommation à une consommation responsable.

Retrouvez toutes les actions prévues dans le cadre de la SERD sur www.serd.ademe.fr