Inauguration officielle du CIO

Au lycée agricole, dans un local réservé auparavant aux professeurs mais peu utilisé, le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) a aménagé ses bureaux en janvier après quelques travaux. « Nous pouvons parler d’une aventure que fut ce déménagement. L’ancien local avait empilé des années de l’histoire du centre, des trésors oubliés même. 50 m3 de cartons et de mobilier, 350 kg d’archives… » détaillait dans son discours, lors de l’inauguration de ces nouveaux locaux du CIO, la directrice, Lucie Antoine, arrivée à ce poste à Vendôme en 2024.

Acteur essentiel sur le territoire, le CIO reçoit les élèves, collégiens ou lycéens, mais également les adultes en recherche de reconversion. Des psychologues de l’Éducation nationale y proposent, sur place ou dans les établissements scolaires lors de permanences, des entretiens individuels et confidentiels pour aider à construire un projet d’orientation et même surmonter des difficultés scolaires. Le CIO met également à disposition une documentation complète sur les études, les formations, les concours et les métiers.