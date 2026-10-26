Éducation

Inauguration officielle du CIO

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 1 minute
14 Temps de lecture 1 minute
Inauguration officielle du CIO

Inauguration officielle du CIOAu lycée agricole, dans un local réservé auparavant aux professeurs mais peu utilisé, le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) a aménagé ses bureaux en janvier après quelques travaux. « Nous pouvons parler d’une aventure que fut ce déménagement. L’ancien local avait empilé des années de l’histoire du centre, des trésors oubliés même. 50 m3 de cartons et de mobilier, 350  kg d’archives… » détaillait dans son discours, lors de l’inauguration de ces nouveaux locaux du CIO, la directrice, Lucie Antoine, arrivée à ce poste à Vendôme en 2024.

Acteur essentiel sur le territoire, le CIO reçoit les élèves, collégiens ou lycéens, mais également les adultes en recherche de reconversion. Des psychologues de l’Éducation nationale y proposent, sur place ou dans les établissements scolaires lors de permanences, des entretiens individuels et confidentiels pour aider à construire un projet d’orientation et même surmonter des difficultés scolaires. Le CIO met également à disposition une documentation complète sur les études, les formations, les concours et les métiers.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 1 minute
14 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

Des étudiants à la cour d'assises

Des étudiants à la cour d’assises

il y a 8 heures
Le département agit contre l’illettrisme

Le département agit contre l’illettrisme

il y a 5 jours
Écoles : la chaleur change aussi la donne

Écoles : la chaleur change aussi la donne

il y a 3 semaines
Cours d’écoles végétalisées

Cours d’écoles végétalisées

il y a 4 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page