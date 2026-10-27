Musique et concerts

Voyage musical dans les années 80

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Voyage musical dans les années 80

Les 23 choristes des Chanteurs Vendômois vous donnent rendez-vous dimanche 22 novembre à 14h au Minotaure de Vendôme pour un spectacle « Couleurs vocales des années 80 ». Préparez vous à replonger dans l’univers des plus grands succès qui ont marqué toute une génération avec une première partie consacrée, dans une ambiance pleine d’énergie, aux années 80, nostalgie et bonne humeur au rendez-vous. Un florilège de medleys des années 60, 70 et 80 viendront en 2e partie rythmer la salle. Et parce que la convivialité est au cœur de ce chœur une assiette gourmande et un verre de l’amitié seront offerts à tous les spectateurs pendant l’entracte. On finira cette fête par un après-midi dansant pour cette fois-ci s’exprimer sur la piste de danse !

Réservation au 06 15 10 61 96
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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