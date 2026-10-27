De patronage à patrimoine : l’étonnante histoire de l’Étoile

Une plaque de cuivre rappelle l’existence, dès 1743, d’«Écoles de Charité» destinées à dix garçons et dix filles dont les familles ne pouvaient assumer une éducation scolaire. Sans établir de continuité avec le futur patronage, ce témoignage révèle une préoccupation locale : permettre l’éducation lorsque les ressources familiales ne suffisent pas.

En 1906, l’arrivée de l’abbé Gaston Pézier donne une nouvelle forme à cet engagement. Le patronage associe éducation, sport, culture et vie collective. Football, théâtre, promenades, excursions, fanfare, tambours et clairons rythment la vie des jeunes. Une assurance est également proposée moyennant une contribution modeste, afin de ne pas exclure les familles les moins favorisées.

En 1911, l’œuvre devient officiellement la Société d’Éducation Populaire Saint-Louis-de-Gonzague. En 1925, elle acquiert un projecteur de cinéma muet. Des bénévoles assurent les projections et l’accueil : le cinéma de l’Étoile devient un rendez-vous pour plusieurs générations.

Puis viennent les ruptures : la Première Guerre mondiale, la disparition de l’abbé Pézier en 1951 et, surtout, l’incendie de 1963, qui détruit les locaux et une grande partie des archives. Sous l’impulsion de l’abbé Michel Nouvellon, la mobilisation permet la reconstruction. En 1967-1968, une nouvelle salle est construite : l’Étoile. Elle s’ouvre progressivement bien au-delà du cadre paroissial.

À la fin du XXe siècle, le monde rural change, les pratiques évoluent et les bénévoles vieillissent. En 2001, une phrase des registres résume l’inquiétude : « Une seule réponse : un grand silence. » Pourtant, quelques années plus tard, de nouveaux bénévoles relancent l’association.

Le centenaire de 2011 rassemble cette mémoire. L’Étoile reste aujourd’hui un lieu actif : en 2026, l’Étoile accueille spectacles, conférences, repas dansants, cinéma… organise un festival de poésie, prend part à la Foire de la Saint-Denis, aux courses hippiques, au marché de Noël, et contribue aux animations de Mondoubleau.

Et l’histoire continue. À l’horizon 2030, l’association envisage de renforcer la vocation culturelle et sociale de l’Étoile, d’attirer de nouveaux publics et de nouvelles coopérations.

De l’éducation des jeunes à la solidarité, du patronage à la salle ouverte sur le territoire, Saint-Louis-de-Gonzague a changé de formes au fil des générations. Son patrimoine est aussi celui de ceux qui le font vivre et imaginent déjà ce qu’il pourra devenir demain.

Benoist Mallet Di Bento

Consultant en stratégie territoriale & intelligence culturelle