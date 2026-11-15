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Spectacles

“Maître Brassens” à Cloyes

Une pièce ? Le terme est impropre pour décrire ce à quoi vous allez assister, tant le contenu de cette œuvre sort des sentiers battus.

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"Maître Brassens" à Cloyes
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Ce spectacle est né de la plume de Didier Leick, avocat depuis 44 ans et dorénavant adjoint au maire de la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières. Cela ressemble à une plaidoirie, à un discours, à un tour de chant et, en étant un peu les trois à la fois, « ne ressemble à rien » selon les termes utilisés par Maxime Le Forestier lui-même. « C’est le plus beau compliment que j’ai reçu » s’amuse aujourd’hui l’avocat-comédien.

Il est accompagné de “deux copains d’abord” que sont Arthur Le Forestier (guitariste émérite) et Bruno Guglielmi (auteur de chansons pour J. Clerc, F. Pagny, Calogero et P. Fiori notamment). Durant une heure trente, l’éloquence du « baveux » se mêle à un accompagnement vocal et musical de grande qualité.

Les trois compères font escale en Eurélie, au profit de l’Association française des Victimes du Terrorisme, après s’être produit au Théâtre du Gymnase à Paris, à Sète pour le centenaire de la naissance de Brassens, ainsi qu’à Londres et Bruxelles.

“Maître Brassens”, Vendredi 20 novembre à 20h45  à l’espace socio-culturel à Cloyes-les-Trois-Rivières Tarifs 16€, réduit 8€, au profit de l’association française des victimes du terrorisme.  Réservation à la Maison des Trois Rivières- 06 77 28 60 17

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