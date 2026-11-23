Pour la cinquième fois de sa vie, Coco Baisos se retrouve veuve et désargentée. Son mari, ruiné, vient de mettre fin à ses jours. Ne s’avouant pas vaincue pour autant, la croqueuse d’hommes dissimule sa double infortune, le temps pour elle de trouver un nouveau parti qui lui assure une existence confortable. Elle enchaîne alors les numéros de charme, auprès de très riches messieurs, sans savoir qu’elle va se laisser prendre dans ses propres filets…

Représentations à Ouzouer-le-Marché

à la salle Marcel Brisset

• Samedi 28 novembre à 20h45

Dimanche 29 novembre à 14h45

• Samedi 5 décembre à 20h45

Dimanche 6 décembre à 14h45

• Vendredi 11 décembre à 20h45

Samedi 12 décembre à 20h45

Dimanche 13 décembre à 14h45

Tarifs : Adultes – 8€ /moins de 18 ans et FNCTA – 4€ Réservation possible (places limitées) sur le site : momarand.s2.yapla.com