Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
Sorties et loisirs

Braderie Spéciale Noël

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Braderie Spéciale Noël
Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin

Le Secours Populaire de Vendôme ouvre chaque samedi matin son magasin dans lequel on trouve objets et meubles à petits prix. Samedi 14 novembre, l’association présentera une braderie spéciale pour Noël. « Nous avons eu la chance que l’on nous donne un gros lot de jouets neufs après une cessation d’activité » détaille Alain Crochard, Président de la section vendômoise. Installé dans leurs nouveaux locaux à la Croix Blanche depuis 4 ans, cet arrivage de jouets sera présenté spécifiquement, les bénévoles de l’association leur ont réservé une place de choix au sein de la boutique. « Le principe de cette vente, c’est de prendre le prix de vente normal et de le diviser par trois pour nos clients. Un jouet à 30€ neuf sera vendu 10€ » concluait Alain Crochard.

Braderie de Noël du Secours Populaire  Samedi 14 novembre de 9h à 12h30 – 14 rue Rabelais à Vendôme
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Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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