Braderie Spéciale Noël

Le Secours Populaire de Vendôme ouvre chaque samedi matin son magasin dans lequel on trouve objets et meubles à petits prix. Samedi 14 novembre, l’association présentera une braderie spéciale pour Noël. « Nous avons eu la chance que l’on nous donne un gros lot de jouets neufs après une cessation d’activité » détaille Alain Crochard, Président de la section vendômoise. Installé dans leurs nouveaux locaux à la Croix Blanche depuis 4 ans, cet arrivage de jouets sera présenté spécifiquement, les bénévoles de l’association leur ont réservé une place de choix au sein de la boutique. « Le principe de cette vente, c’est de prendre le prix de vente normal et de le diviser par trois pour nos clients. Un jouet à 30€ neuf sera vendu 10€ » concluait Alain Crochard.

Braderie de Noël du Secours Populaire Samedi 14 novembre de 9h à 12h30 – 14 rue Rabelais à Vendôme