Les Sentiers Vendômois

Un choix de 10 boucles entièrement balisées permet de découvrir des sentiers et chemins forestiers des alentours de Vendôme. Cette activité n’est pas une compétition, elle est en allure libre.

Les départs s’effectuent à la salle de Courtiras (10 rue du Lubidet, route du Mans) à Vendôme :

dès 7h pour les 5 boucles de 26 à 39 km

de 7h30 à 10h pour les 5 boucles de 9 à 23 km

Des ravitaillements sont assurés par les membres de l’association sur les parcours. Pensez à apporter votre gobelet.

Tarifs : 3,5 € pour les parcours de 9, 13, 16, 20, 23 km et 5,5 € pour les parcours de 26, 29, 33, 35, 39 km.

Ces 10 boucles sont gratuites pour les enfants de moins de 15 ans et une réduction 0,50 € est accordée aux licenciés de la FFRP.