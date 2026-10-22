Sorties et loisirs

Les Sentiers Vendômois

Dimanche 25 octobre, l'association BALADE propose sa 20e édition des «Sentiers Vendômois».

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Les Sentiers Vendômois

Un choix de 10 boucles entièrement balisées permet de découvrir des sentiers et chemins forestiers des alentours de Vendôme. Cette activité n’est pas une compétition, elle est en allure libre.

Les départs s’effectuent à la salle de Courtiras  (10 rue du Lubidet, route du Mans) à Vendôme :

  • dès 7h pour les 5 boucles de 26 à 39 km
  • de 7h30 à 10h pour les 5 boucles de 9 à 23 km

Des ravitaillements sont assurés par les membres de l’association sur les parcours. Pensez à apporter votre gobelet.

Tarifs : 3,5 € pour les parcours de 9, 13, 16, 20, 23 km et 5,5 € pour les parcours de 26, 29, 33, 35, 39 km.

Ces 10 boucles sont gratuites pour les enfants de moins de 15 ans et une réduction 0,50 € est accordée aux licenciés de la FFRP.

Pour plus d’infos, BALADE :  06.50.66.58.13  ou 06.23.82.14.14 mieux encore visitez le site :  www.baladevendome.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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