Samedi 21 novembre, de 9h30 à 12h30, « Soyons Sport », organisé par l’Union sportive vendômoise – Union d’associations, réunira plusieurs disciplines sportives présentées par différents clubs sportifs de Vendôme. « Une matinée sportive ouverte à tous pour passer un agréable moment en découvrant toutes ces activités proposées et animées par des éducateurs sportifs et des bénévoles », souligne Muguette Saillard, véritable cheville ouvrière de cette manifestation qui réunira valides et non-valides pour pratiquer ensemble du sport. À l’exemple de l’équipe de volley assis de l’USV Volley, qui présente au championnat de France une équipe composée à la fois de personnes en situation de handicap et de joueurs de volley classique.

Le sport a cette chance de réunir les passionnés, quelles que soient leur origine ou leur situation de handicap.