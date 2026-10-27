« Vendômois Handicap » présente sa plate-forme

L’association Vendômois Handicap accompagne, sur le bassin de vie vendômois, l’ensemble des personnes éprouvant des difficultés en matière d’inclusion sociale en mettant en œuvre les moyens nécessaires comme des ateliers protégés ou le SESSAD du Loir qui suit les enfants diagnostiqués déficients intellectuels.

Aujourd’hui, avec cette nouvelle plate-forme de services, l’association propose des activités et formations en fonction des projets des bénéficiaires et cela s’adresse à tous les âges de la vie, des plus jeunes aux plus âgés. « L’ensemble des services que propose l’association comme l’établissement d’hébergement, le foyer de vie, le service d’accompagnement à la vie sociale là où l’ESAT fonctionnait de façon cloisonnée depuis des années. L’intérêt de cette plate-forme de services que l’on inaugure aujourd’hui est de permettre d’apporter des réponses avec de la proximité afin de mieux répondre aux besoins et au parcours des personnes en situation d’handicap » soulignait Atman Bouchekioua, directeur général de Vendômois Handicap. Et Monique Gibotteau, vice-présidente du conseil départemental en charge du handicap et partie prenante dans la réussite de ce projet de conclure « A travers cette plate-forme, vous offrez aux usagers un espace d’accompagnement sur-mesure, facteur d’autonomie et d’intégration. Votre projet est porteur d’espoir pour notre territoire ».