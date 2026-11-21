Selon les autorités de la ville de Montréal, l’avenue de Vendôme existait déjà en 1907 avant l’annexion de la ville de Notre-Dame de Grâce par Montréal en 1910, mais l’origine précise de son appellation demeure inconnue. Elle évoquerait sans doute « l’un ou l’ensemble des ducs de Vendôme dont plusieurs ont marqué l’histoire de la France, entre autres Henri IV (1562-1607) ou Louis-Joseph de Bourbon Vendôme (1654-1712) Maréchal de France et important commandant Français au cours de la guerre des neuf ans et la guerre de succession d’Espagne ».

On pourrait également ajouter à la liste César de Vendôme, premier fils de Henri IV et Grand Maître de la navigation (Ministre de la marine), qui a côtoyé et commandé, durant toute sa vie, des navigateurs. Egalement des clés de l’histoire canadienne comme Isaac de Razilly qui devint l’un des plus important pionnier et gouverneur de l’Acadie, relançant la colonisation en Amérique du Nord.

Au-delà de l’Histoire, les liens entre Montréal et Vendôme peuvent se révéler parfois surprenants et beaucoup plus amusants, comme en témoigne « Vendôme », groupe de rock alternatif qui s’est formé en 2017 au Festival International de la chanson de Granby. “L’histoire derrière le nom Vendôme est directement liée au métro Vendôme”, explique Tom Chicoine, l’un des membres du groupe contacté sur messenger. «On se rendait souvent à cette station de métro pour se voir et passer nos journées dans le quartier St-Henri. C’est littéralement sûr un coup de tête qu’on a appelé le projet Vendôme, la sonorité nous plaisait.»

Il y a eu un restaurant également dans le vieux Québec qui s’appelait Vendôme. Plusieurs fans nous ont envoyé une photo de ce restaurant où l’affiche est toujours visible.

Le groupe Vendôme est en passe de terminer son nouvel album et de repartir en tournée : « Nous rêvons aujourd’hui d’exporter le projet et aller jouer directement dans votre magnifique ville. Ça serait en quelque sorte de boucler une boucle. »

Maurice Mercier