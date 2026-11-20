Deux pour le prix d’un ! Les Montoiriens s’en seraient bien passés, qui virent fin octobre 1940 leur petite ville envahie de plusieurs centaines de soldats allemands, des trains blindés arriver en gare, des avions Messerschmidt dans le ciel, le téléphone coupé, etc. Ils ne surent qu’après le 24 que le Führer Hitler s’était arrêté par deux fois à deux jours d’intervalle dans Montoire et y avait même passé la nuit !

Le contexte : la France, exsangue, avait vu partir plus de 1,5 million de ses hommes en Allemagne comme prisonniers de guerre et payait 600 000 francs d’indemnités journalières d’occupation depuis l’armistice du 22 juin. Le maréchal Philippe Pétain qu’on appelait encore « le vainqueur de Verdun » avait été proclamé chef de l’Etat 3 mois ½ plus tôt. Il siégeait alors à Vichy avec Pierre Laval, un gouvernement non reconnu par Londres ni, bien sûr, par Charles de Gaulle, « un mauvais Français, un général français qui a renié sa patrie » écrivit le maréchal à son homologue.

Naissance de la « collaboration »

A ce stade, Hitler voulait couper toute communication de l’Angleterre en Méditerranée, notamment avec les positions de la France en Afrique du Nord. Il avait encore en tête la destruction de la flotte d’une trentaine de bâtiments à Mers el-Kébir par Churchill au début de juillet. Il avait besoin de s’assurer de la neutralité de Franco en Espagne et voulait demander à la France de se battre contre l’Angleterre… Ce qui ne put se faire faute d’hommes et de moyens.

De son côté, Pétain voulait alléger « le poids des souffrances de notre pays » (cf son discours du 30 octobre), assouplir la zone de démarcation, etc. Il avait envoyé Laval en éclaireur à Montoire, déjà, le 22 octobre, alors que le train du führer en provenance de Berlin descendait vers Hendaye. « J’ai conclu que le thème principal de l’entretien avait été la collaboration entre [nos] deux pays » avait-il écrit dès le lendemain au chancelier du Reich.

De Gaulle et Montoire

Deux jours plus tard, dans le wagon-salon du führer stationné devant la marquise (disparue) de la petite gare, le chef du régime de Vichy acceptait d’entrer « dans la voie de la collaboration » sans avoir l’assurance de la moindre contrepartie. Hitler, en réalité, se servit des images de cette fameuse « Entrevue de Montoire » et du discours du maréchal le 30 octobre pour asseoir son autorité d’occupant sur les Français qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

Malgré la réconfortante lettre du général de Gaulle d’octobre 1944 – « Je n’ai jamais douté du sentiment patriotique de la ville de Montoire » – à l’occasion d’une première fête de la Libération, l’image a toujours laissé un goût amer : une poignée de main traîtresse à mettre en face du général au micro de Radio-Londres.

(sources Gérard Ferrand – OTSI Montoire 2009)