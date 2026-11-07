Après « les femmes auteures de BD » le 14 octobre par Christophe Meunier, la session a pour titre « les femmes d’exception »

Toutes les conférences seront aux Greniers de l’Abbaye soit à 14h30 soit à 14h45 selon TGV :

Mardi 3 novembre : Christel Mouchard à 14h30 : « Jeanne Barret exploratrice-botaniste » de la fin du XVIIIe siècle

Jeudi 5 novembre : Jacques Pessis à 14h45 : « Joséphine Baker », 1ère femme noire et artiste de jazz entrée au Panthéon.

Conférence reportée (grève SNCF)

Mardi 10 novembre : Gérard Morel à 14h45 : « Les grandes empoisonneuses », d’Agrippine à Marie Besnard

Jeudi 12 novembre : Julie Verlaine à 14h45 : « Les héritières de l’art abstrait » dans le Paris de l’après guerre jusqu’à la fin des années 1970

Mardi 17 novembre : Camille Cabart à 14h30 : « Marie de Luxembourg », comtesse de Vendôme (1472-1547)

Jeudi 19 novembre : Philippe Chamouard à 14h30 : « Les sœurs Boulanger », 2 figures majeures de la musique classique du XXe siècle

Mardi 24 novembre : Jean Vassort à 14h30 : « Les Femmes en France au temps des Lumières et de la Révolution »

Jeudi 26 novembre : Catherine Maunoury, à 14h45 « Témoignage » de celle qui a été plusieurs fois championne de France de voltige aérienne

Cette session est ouverte aux adhérents qui peuvent s’inscrire en versant 32€ ( chèque à l’ordre de l’UTLV) , à déposer au bureau le mardi matin : permanence de 9 à 12h , ou dans la boite aux lettres au 140 fg Chartrain 41100 Vendôme. Il est préférable de ne pas attendre les jours de conférence pour prendre son inscription . Merci pour votre compréhension

Comme pour les autres conférences, toute personne intéressée peut assister en versant 10€ à l’entrée de la salle .

Chaque personne inscrite recevra sur place le 3 novembre un livret détaillant les 8 conférences.

Lors de la dernière conférence le 26 novembre , un verre de l’amitié sera proposé.

En décembre , les conférences comprises dans l’adhésion reprendront à l’auditorium du lycée St Joseph

Mardi 1er décembre à 14h30 « Des mots et des mets , la transmission en cuisine» par Michèle Garreau

Mardi 8 décembre à 14h30 «Rabelais» par Michel Dorion

N’hésitez pas à visiter le site utlvendome .fr